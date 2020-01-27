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Ольмо перед трансфером в «РБ Лейпциг» четыре раза отказал «Баварии»

Ольмо перед трансфером в «РБ Лейпциг» четыре раза отказал «Баварии»
Футбол / Германия 0

Новичок «РБ Лепциг» полузащитник Даниэль Ольмо, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно после шести лет пребывания в загребском «Динамо», мог оказаться в другом немецком клубе.

Как сообщает Sportske Novosti, перед переходом в стан «быков» испанец четыре раза отказал «Баварии». Мюнхенцы были готовы перебить предложение конкурентов и обращались к агенту Ольмо с просьбой повлиять на футболиста, однако сам Дани к тому моменту уже сделал выбор в пользу «РБ Лейпциг».

Хавбека также пытался заполучить «Милан». Сообщалось, что россонери согласовали трансфер игрока, однако, по словам издания, Ольмо не захотел переходить в итальянский клуб.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 9 матчей в чемпионате Хорватии и забил 3 гола.

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