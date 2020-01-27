Ольмо перед трансфером в «РБ Лейпциг» четыре раза отказал «Баварии»

Новичок «РБ Лепциг» полузащитник Даниэль Ольмо, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно после шести лет пребывания в загребском «Динамо», мог оказаться в другом немецком клубе.



Как сообщает Sportske Novosti, перед переходом в стан «быков» испанец четыре раза отказал «Баварии». Мюнхенцы были готовы перебить предложение конкурентов и обращались к агенту Ольмо с просьбой повлиять на футболиста, однако сам Дани к тому моменту уже сделал выбор в пользу «РБ Лейпциг».



Хавбека также пытался заполучить «Милан». Сообщалось, что россонери согласовали трансфер игрока, однако, по словам издания, Ольмо не захотел переходить в итальянский клуб.



В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 9 матчей в чемпионате Хорватии и забил 3 гола.

«Лейпциг» без шума проводит лучший трансфер зимы. Это удивительно Дани Ольмо снова невидимка для главных клубов континента.