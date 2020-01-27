Мёнье: Неймар посчитает, что провёл плохой матч, если забьёт только один гол

Защитник «ПСЖ» Тома Мёнье поделился мнением о форварде команды Неймаре в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:0).

«Не могу сказать, что люди привыкнут к частым голам Неймара. Но если он за матч забивает только один гол или делает одну голевую передачу, то считает, что провёл плохую игру. На самом деле всё, что он делает, просто потрясает.

Это относится и к Килиану Мбаппе, и к Анхелю Ди Марии. Их действия в матчах становятся определяющими. «ПСЖ» всегда будут нужные такие игроки. Клубу очень повезло, что такие футболисты играют за нашу команду», — приводит слова Мёнье Goal.

Неймар принял участие в 13 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Бразилец забил 13 голов и стал автором 5 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лилль» (31) — на 7-м месте.