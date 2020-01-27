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Юран объяснил решение возглавить «Химки»

Юран объяснил решение возглавить «Химки»
Футбол 0

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал своё назначение в подмосковный клуб.

«Мы в пятницу встретились с Василием Ивановым, пообщались. Согласился на это предложение, потому что это клуб с именем. «Химки» мне небезразличны, я уже работал в этой команде, решал задачу остаться в РПЛ. У клуба хорошее и футбольное руководство — Василий Иванов, Дмитрий Ульянов. Они дали много нашему футболу, являются амбициозными людьми, максималистами.

Что касается того, что с команды сняли задачу выхода в РПЛ, то наша цель всё равно побеждать в каждом матче. Тренер и игроки должны добиваться максимальных результатов, радовать болельщиков. К тому же в жизни всё меняется. На данный момент ситуация такая, через месяц она может быть другой. Если в течение времени до конца чемпионата появится спонсор, то всё возможно. Пока задача на выход в РПЛ не стоит, но нам надо всё равно побеждать в каждой игре, потому что могут быть изменения», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сергей Юран возглавил «Химки»
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