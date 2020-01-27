«Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником Маляровым

Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. Между ростовским клубом и футболистом была достигнута договорённость о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.



Маляров выступал в составе «Ростова» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист ни разу не сыграл за ростовский клуб. Ранее Маляров выступал за такие команды, как московское «Динамо», волгоградский «Ротор» и другие клубы.

«Ростов» набрал в 19 матчах 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит». Первый матч после перерыва в чемпионате России «Ростов» проведёт с «Ахматом» 29 февраля.