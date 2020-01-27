«Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду турецкому клубу «Йени Малатьяспор»
«Ростов» на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Видара Кьяртанссона.
29-летний исландский футболист присоединится к турецкому клубу «Йени Малатьяспор» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.
Кьяртанссон перешёл в «Ростов» в 2018 году, а 2019-й провёл в аренде в других командах. Во второй половине сезона-2018/2019 форвард выступал за шведский клуб «Хаммарбю», а в первой части нынешней кампании защищал цвета казанского «Рубина». Ранее он играл на родине, а также за команды из Норвегии, Китая, Швеции и Израиля.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Видар принял участие в 16 встречах, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 1 жёлтую карточку.
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