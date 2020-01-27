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«Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса

«Реал» отказал «Валенсии» в аренде Себальоса
Футбол 0

«Валенсия» проявляла интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Даниелю Себальосу, но получила отказ, сообщает Marca.

По данным источника, руководство «Королевского клуба» не хочет, чтобы хавбек выступал в чемпионате Испании. В данный момент хавбек играет за «Арсенал» на правах аренды, но намерен сменить клуб, так как не получает регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 23-летний Себальос принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги (семь — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2023 года.

«Реал», набрав 46 очков в 21 матче, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Валенсия» (34) — на 7-м месте.

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