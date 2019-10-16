Хавбек «Краснодара» Ольссон: Себальос сказал мне, чтобы я не вёл себя как Месси
Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Кристофер Ольссон рассказал о разговоре, который у него состоялся во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с полузащитником национальной команды Испании Даниелем Себальосом.
«Он сказал мне прекратить вести себя как Месси. Я не могу вспомнить, что я сказал в ответ. Я подумал, что это немного странно. Я не понял, что он на самом деле имел в виду», — приводит слова Ольссона The Sun.
Матч между сборными Швеции и Испании завершился вничью со счётом 1:1. Гости ушли от поражения на 90+2-й минуте благодаря результативному удару Родриго. Испанцы обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. На вторую путёвку из группы претендуют Швеция, Румыния и Норвегия.
Гол на 92-й минуте спас Испанию от поражения в матче отбора Евро со Швецией
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