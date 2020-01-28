Буффон — о гибели Коби Брайанта: это заставляет чувствовать себя намного более уязвимым

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.
«Когда такие трагические события происходят с такими великими людьми в середине их жизненного пути, это заставляет тебя чувствовать себя намного более уязвимым. Кажется, что для некоторых людей жизнь, благополучие и здоровье бесконечны, поэтому сложно представить, что у несравненного спортсмена, такого как Коби Брайант, может быть такой эпилог», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.
Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Коби Брайант завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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