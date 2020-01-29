«Милан» определил кандидатов на замену Сусо, который отправится в аренду в «Севилью»

26-летний полузащитник «Милана» Сусо будет арендован испанской «Севильей», сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.
Сусо отправится в «Севилью» на правах 18-месячной аренды, которая предусматривает выкуп игрока, при условии квалификации испанского клуба в Лигу чемпионов. 26-летний испанец уже согласовал условия контракта и в ближайшее время отправится на медицинское обследование в Испанию, после которого о сделке будет объявлено официально. Ранее сообщалось, что сумма выкупа игрока составит € 15 млн.
Главным кандидатом на замену Сусо «Милан» рассматривает 20-летнего крайнего полузащитника бельгийского «Андерлехта» Алексиса Салемакерса. Бельгийцы оценивают игрока в € 10-15 млн. Ещё одним именем в списке кандидатов может являться его соотечественник из «Реал Сосьедад» Аднан Янузай.
В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс провёл за «Андерлехт» 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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