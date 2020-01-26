«Севилья» желает арендовать Сусо с правом выкупа за € 15 млн

Испанская «Севилья» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Милана» Сусо, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в «Твиттере».

«Севилья» желает арендовать 26-летнего испанца и включить в соглашение пункт об обязательном выкупе за € 15 млн. «Милан» не устраивает данная сумма, желая выручить за игрока € 25 млн. Сделка может быть закрыта на сумме в € 20 млн. Понедельник, 27 января, будет важным днём в этом вопросе, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. В нём были заинтересованы такие команды как «Валенсия», «Рома», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.