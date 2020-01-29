Гвардиола ответил на критику болельщиков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что не пытался обидеть болельщиков «горожан», жалуясь на низкую посещаемость на «Этихаде» в игре Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0).
«В первую очередь хочу сказать, что я всё понимаю. У меня никогда не было намерения обидеть их. Болельщики являются частью нас. С момента своего прихода и до последнего дня я хочу играть как можно лучше, а также видеть «Этихад» полным во время каждого матча.
Конечно, я понимаю это. Людям было сложно посетить последний матч. Не обязательно объяснять мне это, потому что я сам проходил через подобное, когда был мальчиком и жил с мамой и папой. Я точно знаю, что случилось. Когда я пришел сюда, я узнал, насколько важны здесь лига и кубок — важнее, чем Лига Чемпионов. Моей ошибкой было думать, что в воскресенье стадион будет полон. Конечно, люди могут сами решать, как им смотреть матч.
Приятно, когда болельщики с нами. Я знаю, что им бывает непросто, и поэтому я всегда благодарен им за поддержку», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион. Болельщики ответили ему тем, что Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью и не понимает, что фанаты относятся к рабочему классу.
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