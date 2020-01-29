Болельщики «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда

В ночь на 29 января в графстве Чешир, что расположено в северо-западной Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, в сеть интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок «МЮ» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома, при этом на видео присутствует надпись: «Вудворд должен умереть».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Goal.

Полиция уже начала проверку случившегося, а в самом клубе подтвердили факт нападения.



«Сегодня футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы уже сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить причастных к этому преступлению.

Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий», — приводит заявление клуба Sky Sports.

Ранее, в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмиром» (0:6), болельщики «МЮ» также скандировали угрозы Вудворду, угрожая ему расправой.