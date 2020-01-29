Болельщики «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда

В ночь на 29 января в графстве Чешир, что расположено в северо-западной Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.
Как сообщает источник, в сеть интернет попало видео, на котором члены одной из фанатских группировок «МЮ» бросают в дом Вудворда файеры и дымовые шашки и разбрызгивают краску у ворот дома, при этом на видео присутствует надпись: «Вудворд должен умереть».
Видео можно посмотреть в «Твиттере» Goal.
Полиция уже начала проверку случившегося, а в самом клубе подтвердили факт нападения.
«Сегодня футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома нашего сотрудника. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы уже сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить причастных к этому преступлению.
Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий», — приводит заявление клуба Sky Sports.
Ранее, в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмиром» (0:6), болельщики «МЮ» также скандировали угрозы Вудворду, угрожая ему расправой.
- 29 января 2020
-
03:24
-
03:03
-
02:43
-
02:25
-
02:08
-
01:50
-
01:29
-
01:17
-
00:51
-
00:42
-
00:13
-
00:06
- 28 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:10
-
23:04
-
22:45
-
22:31
-
22:15
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:36
-
21:12
-
21:04
-
20:49
-
20:42
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
19:54
-
19:42
-
19:36
-
19:20