Фанаты «МЮ» скандировали «Вудворд умрёт» во время матча с «Транмиром»
Болельщики «Манчестер Юнайтед» выразили недовольство работой руководства клуба во время матча 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0).
Фанаты скандировали «Вудворд умрёт», «Любим «Юнайтед», — сообщается в «твиттере» журналиста Саймона Стоуна. При этом много песен было исполнено в поддержку нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» проиграл три из последних четырёх матчей в английской Премьер-лиге. В данный момент манкунианцы, набрав 34 очка в 24 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны Лиги чемпионов клуб отстаёт на шесть очков. Следующий матч «дьяволы» проведут 1 февраля на своём поле с «Вулверхэмптоном».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
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