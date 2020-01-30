«Монако» объявил о трансферах двух полузащитников

«Монако» объявил о переходе двух французских полузащитников.

Как сообщает пресс-служба «монегасков», в «Монако» из «Бордо» перешёл полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение с клубом до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 20-летний игрок провёл 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Также «Монако» подписал контракт с хавбеком «Страсбурга» Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Фофан провёл 13 игр и записал на свой счёт 1 гол.

После 21 тура «Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Нимом». Встреча состоится 1 февраля.

Расписание матчей чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».