«Монако» объявил о трансферах двух полузащитников

«Монако» объявил о переходе двух французских полузащитников.
Как сообщает пресс-служба «монегасков», в «Монако» из «Бордо» перешёл полузащитник Орельена Тчуамени, заключив контрактное соглашение с клубом до 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции 20-летний игрок провёл 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.
Также «Монако» подписал контракт с хавбеком «Страсбурга» Юссуфа Фофаном. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 Фофан провёл 13 игр и записал на свой счёт 1 гол.
После 21 тура «Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Нимом». Встреча состоится 1 февраля.
Расписание матчей чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».
- 30 января 2020
-
02:12
-
01:51
-
01:24
-
00:56
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:25
-
00:02
- 29 января 2020
-
23:40
-
23:40
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
22:50
-
22:37
-
22:25
-
22:17
-
22:02
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:28
-
21:16
-
21:08
-
20:55
-
20:31
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:46
-
19:45
-
19:45
-
19:42