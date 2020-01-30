«Барселона» отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно, сообщает в своём «твиттере» El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые были близки к подписанию нападающего «Валенсии» Родриго Морено. Однако в итоге трансфер не состоялся. Также каталонский клуб проявлял интерес к Оливье Жиру («Челси»), Пьер-Эмерику Обамеянгу («Арсенал»), Виссаму Бен-Йеддеру («Монако»), Душану Тадичу («Аякс»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Ришарлисону («Эвертон») и Виллиану («Челси»). Выйти на рынок в поисках нового форварда «Барса» была вынуждена из-за травмы Луиса Суареса, который вылетел из строя примерно на четыре месяца.

В турнирной таблице испанской Примеры «Барселона» занимает второе место, набрав после 21 тура 43 очка.