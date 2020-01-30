Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно

«Барселона» отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно
Футбол / Испания 0

«Барселона» отказалась от подписания нового форварда в зимнее трансферное окно, сообщает в своём «твиттере» El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые были близки к подписанию нападающего «Валенсии» Родриго Морено. Однако в итоге трансфер не состоялся. Также каталонский клуб проявлял интерес к Оливье Жиру («Челси»), Пьер-Эмерику Обамеянгу («Арсенал»), Виссаму Бен-Йеддеру («Монако»), Душану Тадичу («Аякс»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Ришарлисону («Эвертон») и Виллиану («Челси»). Выйти на рынок в поисках нового форварда «Барса» была вынуждена из-за травмы Луиса Суареса, который вылетел из строя примерно на четыре месяца.

В турнирной таблице испанской Примеры «Барселона» занимает второе место, набрав после 21 тура 43 очка.

«Барса» получила приоритетное право выкупа Тринкау, которого называют «новым Роналду»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020