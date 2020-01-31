Команда Онопко и Карпова выиграла мини-турнир на тренировке ЦСКА

В пятницу в рабочем расписании ЦСКА значилась одна тренировка, и команда её провела до обеда. Занятие продлилось чуть больше полутора часов и носило игровой характер.
Во время тренировки «армейцы» провели мини-турнир на ограниченном участке поля: 3 команды по 8 человек. По итогам нескольких игр первое место заняла команда «красных» в составе Помазуна, Фернандеса, Карпова, Облякова, Бистровича, Кучаева, Шкурина и тренера Онопко. 50-летний тренер составил надёжную связку в обороне с 17-летним Карповым. Один из голов забил новичок команды Шкурин. Лучшим бомбардиром турнира стал Сигурдссон: Арнор по разу забил со штрафного и с игры.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На субботу у ЦСКА запланирован первый контрольный матч на сборе — против австрийского клуба «Сваровски Тироль», проживающего в Кампоаморе в одном отеле с москвичами, передаёт спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
- 31 января 2020
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