Антон Миранчук рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил серьёзную травму в матче товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Встреча в эти минуты проходит в Дохе. К 81-й минуте счёт ничейный — 1:1.



Как сообщили в эфире телеканала «Матч ТВ», у хавбека подозрение на травму пятой плюсневой кости. Миранчук покинул поле на 18-й минуте и в данный момент направляется в больницу. В случае подтверждения диагноза полузащитник не сможет сыграть до лета.

Напомним, первый розыгрыш турнира состоялся в январе 2019 года. Тогда участие в нём приняли четыре российских клуба — «Спартак», «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Ростов». Победителем товарищеского турнира стал московский «Спартак». В нынешнем розыгрыше турнира соперничают «Локомотив», «Ростов», «Спартак» и белградский «Партизан». Последний матч состоится 9 февраля.