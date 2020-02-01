Карпин — о поражении от «Спартака»: результат по барабану

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче Кубка Матч Премьер со «Спартаком» (1:2). Победу красно-белым принёс дубль Резиуана Мирзова. В составе «Ростова» гол на счету шведского защитника Денниса Хаджикадунича.

«Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. Результат — о чём я и говорил — по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном всем доволен. Бабурин? Не знаю пока, вроде просто ушиб, но не знаю, какой степени травма», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 3-е место. В активе команды 34 очка.