Тедеско после победы над «Ростовом» часть интервью дал на русском

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы в матче Кубка Матч Премьер с «Ростовом» часть интервью дал на русском.
«Хотел бы отметить, что этот матч мы провели после большой паузы. Хотелось увидеть прессинг и высокую интенсивность со стороны наших игроков на поле, поэтому доволен ребятами. Мирзов играл центрального форварда, но его тянуло на бровку, где привычнее. Мне приходилось гнать его в центр. Это быстрый, отличный игрок. Пока ещё не могу сказать, что эта схема будет базовой до конца чемпионата. По ней же мы играли перед паузой в турнире и даже заработали сколько-то очков, но в дальнейшем мы можем использовать и другие схемы.
Я хочу говорить по-русски, но это очень трудно (эту фразу Тедеско произнёс на русском языке. — Прим. «Чемпионата»). У меня нет учителя, но я хочу выучить язык. Учителя у меня — вся команда, все стараются помочь, поэтому есть какой-то результат», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».
- 1 февраля 2020
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