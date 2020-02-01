«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в домашнем матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.
Весь матч в составе хозяев отыграл новичок команды Бруну Фернандеш, которого «красные дьяволы» подписали у лиссабонского «Спортинга» за в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.
Обе команды набрали по 35 очков и находятся рядом в турнирной таблице английской Премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место, «Вулверхэмптон» — 7-е. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Челси», матч состоится 17 февраля. «Вулверхэмптон» дома будет принимать «Лестер Сити», встреча состоится 14 февраля.
Читайте также
- 1 февраля 2020
-
22:53
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:51
-
19:45
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:55
Партнерский контент