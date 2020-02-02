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«Рома» потерпела поражение в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»

«Рома» потерпела поражение в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»
Футбол / Италия 0

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Рому». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В начале первого тайма нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто оформил дубль. На 26-й минуте отличился полузащитник хозяев Филип Джуричич. В начале второй половины «Рома» сократила разницу в счёте благодаря голу форварда Эдина Джеко.

С 69-й минуты команда из Рима играла в меньшинстве из-за удаления хавбека Лоренцо Пеллегрини. Несмотря на это, ей удалось отыграть ещё один мяч — полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти. Через минуту гол забил хавбек «Сассуоло» Жереми Бога.

«Рома», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» (26) — 13-е.

Италия - Серия А. 22-й тур
01 февраля 2020, суббота. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
4 : 2
Рома
Рим
1:0 Капуто – 7'   2:0 Капуто – 16'   3:0 Джуричич – 26'   3:1 Джеко – 55'   3:2 Верету – 73' (пен)   4:2 Бога – 74'
Удаления: нет / Пеллегрини – 69'
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