«Рома» потерпела поражение в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Рому». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В начале первого тайма нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто оформил дубль. На 26-й минуте отличился полузащитник хозяев Филип Джуричич. В начале второй половины «Рома» сократила разницу в счёте благодаря голу форварда Эдина Джеко.
С 69-й минуты команда из Рима играла в меньшинстве из-за удаления хавбека Лоренцо Пеллегрини. Несмотря на это, ей удалось отыграть ещё один мяч — полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти. Через минуту гол забил хавбек «Сассуоло» Жереми Бога.
«Рома», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сассуоло» (26) — 13-е.
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