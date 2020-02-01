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Жиру в ярости из-за сорвавшегося ухода в «Интер» и считает действия клуба неуважительными

Жиру в ярости из-за сорвавшегося ухода в «Интер» и считает действия клуба неуважительными
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру остался недоволен действиями «Интера», пытавшегося заполучить его в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на RMC Sport, француз согласовал с «нерадзурри» условия контракта и ожидал перехода в клуб. Однако «Интер» в итоге отказался от сделки, поскольку трансфер полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» оказался дороже, чем предполагалось, а хавбека Матиаса Весино продать так и не удалось.

Жиру пришёл в ярость из-за сорвавшегося перехода и посчитал действия «Интера» неуважительными. В окружении форварда заявили следующее: «Это очень неуважительное поведение. Игрок вёл себя образцово и считал «Интер» приоритетным вариантом».

Напомним, в услугах 33-летнего футболиста был также заинтересован «Лацио».

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