Неймар получил жёлтую карточку за издевательский финт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» Жерома Бризара. На 38-й минуте матча бразилец был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».

По словам защитника парижского клуба Преснеля Кимпембе, арбитр трактовал действия футболиста как «неспортивное поведение».



«Это невероятно. Арбитр заявил, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой», — цитирует Кимпембе Esporte Interativo.



В перерыве встречи Неймар высказал недовольство Бризару, однако встретил непонимание: арбитр попросил футболиста обращаться к нему на французском языке.



Во втором тайме Неймар отдал результативную передачу форварду Килиану Мбаппе, и тот отправил мяч в ворота «Монпелье» на 57-й минуте. Финальный свисток зафиксировал победу парижского гранда со счётом 5:0.



В этом сезоне 27-летний бразилец провёл 18 матчей в майке «Пари Сен-Жермен». В его активе 15 забитых мячей и восемь результативных передач. На счету нападающего пять матчей и один гол за сборную Бразилии.