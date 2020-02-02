«Говорить по-французски?» Неймар начал перепалку с рефери из-за жёлтой карточки

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар остался недоволен решением главного арбитра домашнего матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» Жерома Бризара показать ему жёлтую карточку на 38-й минуте, сообщает Canal+.

Неймар высказал недовольство рефери в перерыве встречи, когда команды направлялись в раздевалки. Услышав слова 27-летнего бразильца, судья попросил его перейти на французский язык.

«Говорить по-французски? Моя задница», — ответил Неймар, после чего бросил какой-то предмет о стену.

Во втором тайме Неймар отдал результативную передачу форварду Килиану Мбаппе, и тот отправил мяч в ворота «Монпелье» на 57-й минуте. Финальный свисток зафиксировал победу «ПСЖ» со счётом 5:0.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020