Антон Миранчук избежал перелома в матче с «Партизаном»
Как стало известно «Чемпионату», у полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука не выявлено нового перелома стопы.
Напомним, хавбек получил повреждение в матче 1-го тура товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Из-за травмы хавбек не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Встреча завершилась победой сербской команды в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).
Проблема вызвана старым переломом, который всё ещё заживал. Из-за этого у Миранчука во время матча произошла травма стопы. Ожидается, что полузащитник пропустит около месяца из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Антон Миранчук в 10 матчах РПЛ забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
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