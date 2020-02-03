Милошевич: Смолову будет очень непросто повторить карьеры Мостового и Карпина в Испании

Бывший игрок «Сельты» Саво Милошевич поделился мнением о переходе в клуб из Виго российского форварда Фёдора Смолова.
«Сейчас у «Сельты» не самые простые времена, но это отличный клуб. Отлично помню, как играл там вместе с Карпиным и Мостовым. «Сельта» — хорошая команда, которая любит играть в красивый футбол. Можно сказать, это часть их традиции. Больше играть вперёд, а не защищаться. Этот один из поставщиков молодых игроков, у них одна из лучших академий в Испании.
Думаю, это отличный вариант для Смолова. Сможет ли он повторить путь Мостового или Карпина в «Сельте»? Это никогда невозможно предсказать. И вообще мне не очень нравится сравнивать игроков разных поколений. Мостовой и Карпин сделали отличную карьеру в Испании, и Смолову точно будет очень непросто повторить такое", — цитируют Милошевича «Известия».
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