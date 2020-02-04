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Сёмин: Кокорин сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива»

Сёмин: Кокорин сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу» прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в настоящее время находящегося в расположении «Зенита-2».

Журналист: «Правда, что на замену Смолову «Локо» попытается приобрести Кокорина?»

Сёмин: «Я не могу комментировать перспективы чужих игроков».

Журналист: «А если зимой Александр расторгнет контракт с «Зенитом» по соглашению сторон?»

Сёмин: «Расторгнет? Значит, дальше начнётся новая жизнь. Я-то тут при чём, если расторгнет?»

Журналист: «Так реальна ли новая жизнь Кокорина в «Локомотиве»?»

Сёмин: «А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Это сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива».

Напомним, Кокорин был сослан в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее клубы согласовали трансфер, однако он так и не состоялся.

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В «Зените-2» Александр старается не унывать.
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