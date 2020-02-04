«Краснодар» создаст женскую команду

«Краснодар» договорился о создании женской команды по футболу, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.
«В женском Высшем дивизионе сейчас есть тенденция создания женских команд в структуре мужских клубов Российской Премьер-Лиги, что позволяет добиться синергии в развитии набирающего популярность вида футбола. Интерес к женскому футболу растёт, над этим много работает РФС.
Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых игроков, занимающихся на любительском и профессиональном уровнях. Благодарим за конструктивную позицию «Краснодара» и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола», — приводит слова министра физической культуры и спорта Краснодарского края Андрея Маркова сайт министерства.
- 4 февраля 2020
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