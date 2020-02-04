Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» создаст женскую команду

«Краснодар» создаст женскую команду
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» договорился о создании женской команды по футболу, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

«В женском Высшем дивизионе сейчас есть тенденция создания женских команд в структуре мужских клубов Российской Премьер-Лиги, что позволяет добиться синергии в развитии набирающего популярность вида футбола. Интерес к женскому футболу растёт, над этим много работает РФС.

Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых игроков, занимающихся на любительском и профессиональном уровнях. Благодарим за конструктивную позицию «Краснодара» и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола», — приводит слова министра физической культуры и спорта Краснодарского края Андрея Маркова сайт министерства.

«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020