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«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро

«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре» во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

Как утверждает источник, российский клуб был готов арендовать игрока сборной Мексики, но сумма аренды также не устроила «Монтеррей». Отступные за игрока составляют около € 15 млн.

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» проявляет интерес к игроку и готов предложить за него больше, чем предлагал «Краснодар». Стороны продолжают вести переговоры. Главным тренером «Интера» из Майами является бывший тренер «Монтеррея» Диего Алонсо, который возглавлял клуб во время пребывания Писарро.

Родольфо Писсаро принял участие в двух матчах высшей лиги Мексики в этом сезоне. Контракт футболиста с «Монтерреем» рассчитан до лета 2022 года.

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