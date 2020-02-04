«Торино» уволил Маццарри и назначил нового главного тренера
«Торино» на своём официальном сайте объявил об отставке Вальтера Маццарри с поста главного тренера.
Контракт со специалистом был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон по итогам встречи с президентом клуба Урбано Каиро.
Новым наставником «Торино» стал Морено Лонго, уже работавший в туринском клубе в качестве тренера молодёжных и юношеских команд. С 2016 по 2018 год специалист возглавлял «Фрозиноне» и с тех пор пребывал без клуба.
Маццарри тренировал «Торино» с 2018 года, а ранее работал в таких клубах, как «Ливорно», «Реджина», «Сампдория», «Наполи», «Интер» и «Уотфорд».
«Торино», набрав 27 очков в 22 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны вылета команду отделяют 11 очков, от зоны еврокубков – 5.
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