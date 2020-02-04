Видео: как Магнуссон и Набабкин тащили Гранеро в джакузи

У футболистов ЦСКА существует многолетняя традиция — по окончании сборов в Кампоаморе окунать в бассейн тренера по физической подготовке Паулино Гранеро. На этот раз они не стали дожидаться финиша межсезонья и искупали испанского специалиста в разгар второго сбора.



После вечерней тренировки вчера, 3 февраля, Хёрдур Магнуссон на руках вынес Гранеро с поля, но до жилого комплекса ЦСКА испанец дошёл сам, добровольно. В купании Паулино в джакузи с холодной водой самое активное участие приняли Магнуссон, Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Константин Кучаев и Никола Влашич. Остальные игроки ограничились ролью зрителей. Таким образом игроки «отомстили» Паулино за тяжёлые нагрузки на сборе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. На этом этапе ЦСКА работает в режиме двухразовых тренировок.

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