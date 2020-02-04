Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»

«Монако» опубликовал заявку команды на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Анже». В список, состоящий из 18 футболистов, попал российский полузащитник Александр Головин. Встреча состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 21:00 мск.



«Монако»: Леком, Субашич, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Фабрегас, Головин, Фофана, Чуамени, Адриен, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич, Бальде.



В нынешнем сезоне Головин в 20 матчах чемпионата Франции забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Монако» набрал 29 очков в 22 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на текущий момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 55 очков в 22 матчах.