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Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда

Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может пропустить матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из-за суда, сообщает TV3.

По информации источника, с французским футболистом судятся владельцы его прошлого дома, которые требуют от игрока компенсацию в размере € 183 тыс. за причинённый имуществу ущерб. По словам владельцев, переехав в новое жилище, Юмтити оставил бассейн и паркет в плохом состоянии, а также сломал несколько кранов в доме. Заседание суда по данному делу состоится 6 февраля. В тот же день «Барселона» проведёт матч с командой из Бильбао. Отмечается, что Юмтити должен лично присутствовать на судебном заседании.

В нынешнем сезоне Юмтити принял участие в семи матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Юмтити отказался переходить из «Барселоны» в «Арсенал»
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