«Ливерпуль» молодёжным составом обыграл «Шрусбери» в Кубке Англии

В матче четвёртого раунда Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Шрусбери Таун» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли. Ему ассистировали Эдриан Холмс и Ник Гринхалг.

По решению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на поле вышел молодёжный состав. Перед матчем немецкий специалист заявил, что он не приедет на стадион, а будет следить за ходом встречи из дома. В связи с этим командой руководил тренер «Ливерпуля» U23 лет Нил Критчли.

Единственный гол был забит на 75-й минуте. «Отличился» защитник «Шрусбери Таун» Ро-Шон Уильямс, который отправил мяч в собственные ворота.

В следующем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» встретится с лондонским «Челси».