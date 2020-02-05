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«Ливерпуль» молодёжным составом обыграл «Шрусбери» в Кубке Англии

«Ливерпуль» молодёжным составом обыграл «Шрусбери» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

В матче четвёртого раунда Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Шрусбери Таун» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли. Ему ассистировали Эдриан Холмс и Ник Гринхалг.

По решению главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на поле вышел молодёжный состав. Перед матчем немецкий специалист заявил, что он не приедет на стадион, а будет следить за ходом встречи из дома. В связи с этим командой руководил тренер «Ливерпуля» U23 лет Нил Критчли.

Единственный гол был забит на 75-й минуте. «Отличился» защитник «Шрусбери Таун» Ро-Шон Уильямс, который отправил мяч в собственные ворота.

В следующем раунде Кубка Англии «Ливерпуль» встретится с лондонским «Челси».

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
04 февраля 2020, вторник. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 Уильямс – 75' (автогол)
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