Моуринью — о матче с «Саутгемптоном»: мы заслужили победу, но лучшая команда проиграла

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (3:2).

«Я должен быть честным и сказать, что лучшая команда потерпела поражение, но «Тоттенхэм» играл всем сердцем и на пределе возможностей. Существует так много трудностей, чтобы построить команду, у нас не было вариантов, чтобы изменить игру. Мы заслужили победу, но лучшая команда проиграла.

С точки зрения интенсивности и свежести «Саутгемптон» был намного сильнее нас. Мы старались выстроить игру, учитывая тех, кто был доступен. Сопернику хорошо удавалось сдерживать нас, но Деле Алли всё изменил, когда мы переключились на четыре защитника», — цитирует Моуринью BBC со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.