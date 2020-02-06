Форвард «Барселоны» Дембеле будет прооперирован в связи с травмой бедра

«Барселона» на официальном сайте сообщила, что нападающий команды Усман Дембеле будет прооперирован в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра, который он получил на недавней тренировке. Операция пройдёт 11 февраля в Финляндии. Сроки восстановления пока неизвестны.

В последнее время Дембеле находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этого повреждения француз пропустил более двух месяцев.

В 2017 году Усман порвал сухожилие бедра на левой ноге. Тогда на восстановление после операции ему понадобилось четыре месяца.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в пяти матчах испанской Примеры и четырёх встречах Лиги чемпионов. В активе 22-летнего футболиста 1 гол.