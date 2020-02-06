Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» интересуется Родригесом, Пересом и Иглесиасом

«Барселона» интересуется Родригесом, Пересом и Иглесиасом
Футбол / Испания 0

«Барселона» продолжает искать усиление в атаку, которое помогло бы заменить травмированных Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Трансферное окно в Европе уже закрыто, однако из-за тяжёлой кадровой Ситуации для каталонцев могут сделать исключение. При этом речь идёт исключительно о футболистах, выступающих в Испании.

Сейчас «Барса» интересуется Анхелем Родригесом из «Хетафе», Лукасом Пересом из «Алавеса» и Борхой Иглесиасом из «Бетиса». Также «Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Жироны» Кристиану Стуани.

Луис Суарес травмировался в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» девятого февраля, оставшись без игр и тренировок на четыре месяца. У Дембеле — разрыв сухожилия, который он получил на тренировке. Француз не сыграет до конца сезона.

Абидаль: «Барселоне» нельзя потерять Месси
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020