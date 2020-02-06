«Барселона» интересуется Родригесом, Пересом и Иглесиасом

«Барселона» продолжает искать усиление в атаку, которое помогло бы заменить травмированных Усмана Дембеле и Луиса Суареса.
Трансферное окно в Европе уже закрыто, однако из-за тяжёлой кадровой Ситуации для каталонцев могут сделать исключение. При этом речь идёт исключительно о футболистах, выступающих в Испании.
Сейчас «Барса» интересуется Анхелем Родригесом из «Хетафе», Лукасом Пересом из «Алавеса» и Борхой Иглесиасом из «Бетиса». Также «Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Жироны» Кристиану Стуани.
Луис Суарес травмировался в полуфинальном матче Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» девятого февраля, оставшись без игр и тренировок на четыре месяца. У Дембеле — разрыв сухожилия, который он получил на тренировке. Француз не сыграет до конца сезона.
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