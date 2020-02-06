Месси хочет, чтобы президента «Барселоны» сменили, а тренером назначили Хави

Стали известны пожелания капитана «Барселоны» нападающего Лионеля Месси в отношении будущего клуба.



Как сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере», 32-летний футболист хочет, чтобы нынешний президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу покинул свой пост. Также форвард хотел бы видеть на посту главного тренера команды бывшего партнёра по каталонской команде Хави Эрнандеса, в настоящее время занимающего должность наставника катарского клуба «Аль-Садд».



Ранее Месси выразил недовольство высказыванием спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля, заявившего, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Аргентинец предложил французу назвать фамилии тех игроков, которые вели себя подобным образом. В результате в дело вмешался Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.

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