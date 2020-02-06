Балотелли: я не доставил никому проблем, с тех пор как вернулся в Италию

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли прокомментировал своё удаление за оскорбление судьи в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:2), заявив, что он изменился.

«Эти слова случайно выскользнули из моего рта. Арбитр услышал меня и удалил. Но если бы красные карточки показывали за каждое грубое слово, то команды доигрывали бы матчи с двумя игроками в составе.

Я не доставил никому проблем, с тех пор как вернулся в Италию. Я серьёзно тренируюсь и все силы оставляю на поле. Я подстраиваюсь под требования тренера и партнёров по команде, даже если порой обнаруживаю, что оказываюсь в полузащите», — приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провёл 15 матчей в чемпионате Италии и забил пять голов.