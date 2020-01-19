Балотелли — второй игрок в топ-5 чемпионатах, которого удаляли в четырёх сезонах подряд

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли был удалён в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:2).

Таким образом, Балотелли стал вторым игроком из топ-5 европейских чемпионатов, который был удалён в каждом из четырёх последних сезонов. Ранее подобным отметился защитник «Монако» Жемерсон. В матче с «Кальяри» форвард вышел на замену на 74-й минуте и получил красную карточку спустя восемь минут. Итальянец был удалён с поля в 13-й раз в своей карьере.

Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.