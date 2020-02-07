«Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Морозовым

Как стало известно «Чемпионату», «Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Григорием Морозовым.

Морозов является воспитанником академии Коноплёва. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне, на счету игрока один забитый мяч. Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 8-е место, в активе бело-голубых после 19 туров 24 очка. «Крылья Советов», набрав 18 очков, находятся на предпоследнем, 15-м месте. В первом матче после зимнего перерыва «Динамо» дома сыграет со «Спартаком» (29 февраля), «Крылья Советов» днём ранее на своём поле примут «Оренбург».