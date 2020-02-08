Потратившая больше всех зимой «Герта» проиграла 15-й команде Бундеслиги

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Майнц». Матч прошёл на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и завершился со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд на 17-й минуте усилиями нападающего Робина Куайсона. Под занавес встречи, на 82-й минуте, он, оформив дубль, удвоил преимущество своей команды. На 84-й минуте защитник хозяев Дедрик Боята сократил разрыв в счёте. Доигрывать матч столичному коллективу пришлось в меньшинстве — на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард Мариус Вольф. Точку в противостоянии на 4-й компенсированной минуте поставил Куайсон, реализовав пенальти и оформив хет-трик.



Напомним, в зимнее трансферное окно «Герта» стала лидером по тратам. На новичков у берлинского клуба ушло € 78 млн.



Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

Результаты параллельных матчей 21-го тура Бундеслиги:



«Вольфсбург» — «Фортуна» — 1:1

«Вердер» — «Унион» — 0:2

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:0

«Шальке-04» — «Падерборн 07» — 1:1