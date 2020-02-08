Потратившая больше всех зимой «Герта» проиграла 15-й команде Бундеслиги

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Майнц». Матч прошёл на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте усилиями нападающего Робина Куайсона. Под занавес встречи, на 82-й минуте, он, оформив дубль, удвоил преимущество своей команды. На 84-й минуте защитник хозяев Дедрик Боята сократил разрыв в счёте. Доигрывать матч столичному коллективу пришлось в меньшинстве — на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард Мариус Вольф. Точку в противостоянии на 4-й компенсированной минуте поставил Куайсон, реализовав пенальти и оформив хет-трик.
Напомним, в зимнее трансферное окно «Герта» стала лидером по тратам. На новичков у берлинского клуба ушло € 78 млн.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
Результаты параллельных матчей 21-го тура Бундеслиги:
«Вольфсбург» — «Фортуна» — 1:1
«Вердер» — «Унион» — 0:2
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:0
«Шальке-04» — «Падерборн 07» — 1:1
- 8 февраля 2020
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