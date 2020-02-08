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Потратившая больше всех зимой «Герта» проиграла 15-й команде Бундеслиги

Потратившая больше всех зимой «Герта» проиграла 15-й команде Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Майнц». Матч прошёл на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте усилиями нападающего Робина Куайсона. Под занавес встречи, на 82-й минуте, он, оформив дубль, удвоил преимущество своей команды. На 84-й минуте защитник хозяев Дедрик Боята сократил разрыв в счёте. Доигрывать матч столичному коллективу пришлось в меньшинстве — на 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард Мариус Вольф. Точку в противостоянии на 4-й компенсированной минуте поставил Куайсон, реализовав пенальти и оформив хет-трик.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Герта» стала лидером по тратам. На новичков у берлинского клуба ушло € 78 млн.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Куайсон – 17'   0:2 Куайсон – 82'   1:2 Боята – 84'   1:3 Куайсон – 90+4' (пен)
Удаления: Вольф – 88' / нет

Результаты параллельных матчей 21-го тура Бундеслиги:

«Вольфсбург» — «Фортуна» — 1:1
«Вердер» — «Унион» — 0:2
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:0
«Шальке-04» — «Падерборн 07» — 1:1

Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 Циммерман – 13'   1:1 Штеффен – 50'
Удаления: Понграчич – 48' / нет
Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Унион
Берлин
0:1 Бюльтер – 52'   0:2 Бюльтер – 72'
Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Вальдшмидт – 40' (пен)
Германия - Бундеслига. 21-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
1 : 1
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Кутуджу – 63'   1:1 Гясула – 81'
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