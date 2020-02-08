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«Торино» проиграл «Сампдории» в первом матче после смены тренера

«Торино» проиграл «Сампдории» в первом матче после смены тренера
Футбол / Италия 0

В 23-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Сампдорию». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 1:3.

В первом тайме ни одной из команд забить не удалось. В начале второй половины встречи, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Симоне Верди. Начиная с 70-й минуты гостям удалось перевернуть ход матча и за 10 минут забить три мяча. Дубль оформил полузащитник Гастон Рамирес, а форвард Фабио Квальярелла реализовал пенальти. При этом на 78-й минуте туринцы остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил защитник Армандо Иццо.

Этот матч стал первым для нового главного тренера «Торино» Морено Лонго. В начале недели он сменил у руля команды Вальтера Маццарри.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 20:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 3
Сампдория
Генуя
1:0 Верди – 55'   1:1 Рамирес – 70'   1:2 Рамирес – 75'   1:3 Квальярелла – 79' (пен)
Удаления: Иццо – 77' / нет
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