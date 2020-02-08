«Торино» проиграл «Сампдории» в первом матче после смены тренера

В 23-м туре итальянской Серии А «Торино» принимал «Сампдорию». Матч прошёл на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершился со счётом 1:3.
В первом тайме ни одной из команд забить не удалось. В начале второй половины встречи, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Симоне Верди. Начиная с 70-й минуты гостям удалось перевернуть ход матча и за 10 минут забить три мяча. Дубль оформил полузащитник Гастон Рамирес, а форвард Фабио Квальярелла реализовал пенальти. При этом на 78-й минуте туринцы остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил защитник Армандо Иццо.
Этот матч стал первым для нового главного тренера «Торино» Морено Лонго. В начале недели он сменил у руля команды Вальтера Маццарри.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
- 8 февраля 2020
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