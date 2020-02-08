Елеев: уже освоился в первой команде ЦСКА. Все ребята очень добрые, можно пообщаться

Защитник московского ЦСКА Максим Елеев подвёл итоги товарищеского матча с норвежским клубом «Одд» (3:1). 18-летний футболист стал автором голевого паса на форварда Илью Шкурина, который отличился на 24-й минуте.

«Сегодня соперник был сильнее предыдущего («Ориуэлы». — Прим. «Чемпионата»). Результат сложился в нашу пользу. Но на фоне усталости было видно, что норвежцы контролировали мяч. Для нас это тоже стало уроком: команда перестраивалась, выжимала из себя максимум.

Мне без разницы, на какой позиции играть. Могу быть и центральным защитником, и правым латералем. Понятное дело, что правый латераль должен закрывать весь фланг. Но это моя позиция, я выполняю поставленные задачи. Даже не знаю, сказались ли сегодня навыки нападающего из детства. Я сделал голевую передачу, рад этому. Вся команда работала ради победы.

Завтра игра с «Зенитом». Будет играть другой состав. У нас уже игры закончились, летим в Москву ненадолго — отдохнуть. Конечно, усталость сильно ощущается. Это было видно даже в конце матча, когда команда села. Мы сделали это для того, чтобы сэкономить силы, убежать в контратаку.

Чувствую, что прибавил в последнее время, тренируюсь с основной командой. Главное — усердная работа, остальное придёт. В команде уже освоился, все ребята очень добрые, можно пообщаться», — сказал Елеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.