Елеев: уже освоился в первой команде ЦСКА. Все ребята очень добрые, можно пообщаться

Защитник московского ЦСКА Максим Елеев подвёл итоги товарищеского матча с норвежским клубом «Одд» (3:1). 18-летний футболист стал автором голевого паса на форварда Илью Шкурина, который отличился на 24-й минуте.
«Сегодня соперник был сильнее предыдущего («Ориуэлы». — Прим. «Чемпионата»). Результат сложился в нашу пользу. Но на фоне усталости было видно, что норвежцы контролировали мяч. Для нас это тоже стало уроком: команда перестраивалась, выжимала из себя максимум.
Мне без разницы, на какой позиции играть. Могу быть и центральным защитником, и правым латералем. Понятное дело, что правый латераль должен закрывать весь фланг. Но это моя позиция, я выполняю поставленные задачи. Даже не знаю, сказались ли сегодня навыки нападающего из детства. Я сделал голевую передачу, рад этому. Вся команда работала ради победы.
Завтра игра с «Зенитом». Будет играть другой состав. У нас уже игры закончились, летим в Москву ненадолго — отдохнуть. Конечно, усталость сильно ощущается. Это было видно даже в конце матча, когда команда села. Мы сделали это для того, чтобы сэкономить силы, убежать в контратаку.
Чувствую, что прибавил в последнее время, тренируюсь с основной командой. Главное — усердная работа, остальное придёт. В команде уже освоился, все ребята очень добрые, можно пообщаться», — сказал Елеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 9 февраля 2020
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:27
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:33
-
22:24
-
22:23
-
22:02
-
21:56
-
21:28
-
21:20
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:56
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37