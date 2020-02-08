В ЦСКА дебютировали два новичка. С «Зенитом» им пока играть рано

Не в самый удачный момент присоединились к ЦСКА два последних (пока) новичка, один полноценный и один потенциальный. В то время как борт из Москвы совершил посадку в аэропорту Аликанте, «армейцы» уже оттренировались, отобедали и разбрелись по номерам отдыхать. Котину с Колесниченко тоже ничего другого не оставалось – второго занятия в плане не стояло.

Видео доступно на «Чемпионате».

Теоретически новоприбывшие могли поучаствовать на следующий день в одном из двух спаррингах красно-синих, но лишь теоретически, в случае какого-то жуткого форс-мажора. Запускать в игру незнакомцев, ни минуты не работавших с командой, было бы слишком авантюрно и просто опасно для здоровья парней. Виктор Гончаренко впечатления сумасброда никогда не производил, поэтому велел Котину с Колесниченко разминаться и присматриваться к коллективу со стороны. Вот и получилось, что первую возможность показать себя главному Никита с Кириллом получили лишь на третий день пребывания в Кампоаморе. Впрочем, сделать это в рамках восстановительной тренировки тоже было проблематично.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ладно, Котин – у него впереди уйма времени, чтобы зарекомендовать себя. У второго «Ко», чертановского, каждый день на счету: просмотр не может длиться бесконечно.

В полноценный тренировочный процесс защитник с нападающим включились только в пятницу. Первый даже успел выиграть традиционный турнир трёх в молодёжной компании Торопа, Дивеева, Облякова, Кучаева, Ахметова и Шкурина, усиленной матёрым бойцом Фернандесом. Но по мини-играм на полполя делать выводы о соответствии исполнителей уровню команды крайне проблематично. Другое дело – контрольный матч: тут и размер поляны стандартный, и количество футболистов привычное, и степень сопротивления высокая. Дебютировать в красно-синей майке Котину с Колесниченко выпало против «Одда», четвёртой команды Норвегии по итогам 2019 года. О том, что как минимум в заявку оба попадут, можно было догадаться по составу участников утренней сессии. В ней приняли участие игроки основной обоймы, которым в воскресенье противостоять «Зениту». Ближний и дальний резерв на этой тренировке представляли только запасные вратари – Помазун и Тороп.

Фото: «Чемпионат»

Два человека вышли в стартовом составе без фамилий на спине — №3 (Караев) и №4 (Колесниченко). Но если первый уже более-менее освоился в команде, то второму пришлось адаптироваться к новому игровому окружению и вспоминать подзабытую роль. Прежде схожие перевоплощения – из игроков группы атаки в «латералей» — у Гончаренко переживали Кучаев и Обляков. Теперь тренер протестировал в этой роли номинального вингера Колесниченко. Какой-никакой опыт игры в этой позиции у Кирилла имелся, но небогатый и основательно подзабытый. Поэтому помимо тренера новичка прямо у кромки поля дополнительно проинструктировал Щенников, один из самых опытных людей на поле и ближайший сосед по игровой локации.

Фото: «Чемпионат»

Не зная тренерской установки, сложно оценить эффективность игры футболиста, но при таких вводных проявить свои лучшие качества ему было заведомо сложно. Несколько раз Кирилл своевременно вступал в прессинг, раз пробил по воротам, заработав угловой, но видно, что защитных навыков ему всё же не хватает.

Возможно, отчасти и этим была продиктована ранняя, ещё до перерыва, замена Колесниченко. При этом Гончаренко сразу объяснил игроку причины своего решения. Оперативный «разбор полётов» у тренерской лавки длился две-три минуты.

Один новичок ушёл – второй зашёл. Уступив Котину место левого центрального защитника в тройке, Щенников вернулся в родную фланговую стихию. Структура игры «армейцев» не изменилась – изменился характер игры. Сказалась усталость. Когда тренер норвежцев серией замен освежил игру своей команды, обороне красно-синих пришлось непросто. В том, что счёт первого тайма (3:1) не изменился, есть и заслуга Котина. Из тройки стопперов (в центре Гогуа, правее – Набабкин) он был, пожалуй, меньше всех вовлечён в коллективную игру. Оно и понятно: партнёры пока с опаской доверяют мяч 17-летнему новенькому. Главное – явно не «косячил». А на неочевидные ошибки Никите тут же, «в полях», указал главный тренер. Гончаренко минут пять беседовал с молодым защитником после финального свистка.

Главными действующими лицами в этот день были другие. Бийол открыл счёт классным ударом со штрафного (второй гол у Яки на сборе). В активе Шкурина гол + пас + штанга. У Марадишвили – всё то же самое, только без пункта 2. Тем не менее именно Константин получил красивую вазу как лучший игрок матча. По совокупности двух последних игр – заслужил. А потом, у него вчера день рождения был.

Заслужили ли «просмотровые» контракт или хотя бы ещё один шанс на третьем сборе, узнаем совсем скоро.

Спортлэндтур: организация учебно-тренировочных сборов