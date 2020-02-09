Щенсны: Роналду злится, как и все мы. Он сделал всё, чтобы «Ювентус» обыграл «Верону»

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).



«Это поражение причиняет нам боль. Мы поплатились за то, что не были достаточно осторожны на важном этапе игры. Теперь нужно понять, что произошло. Мы по-прежнему мотивированы, но на пути всегда возникают небольшие трудности.



Роналду злится, как и все мы. Он сделал всё, чтобы мы одержали победу. Сложно объяснить, почему так вышло. Мы пропустили два гола в те моменты, когда полностью контролировали игру. Думаю, мы должны научиться жертвовать собой для сохранения положительного результата. Важно никогда не расслабляться и не уступать», — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.