Щенсны: Роналду злится, как и все мы. Он сделал всё, чтобы «Ювентус» обыграл «Верону»
Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).
«Это поражение причиняет нам боль. Мы поплатились за то, что не были достаточно осторожны на важном этапе игры. Теперь нужно понять, что произошло. Мы по-прежнему мотивированы, но на пути всегда возникают небольшие трудности.
Роналду злится, как и все мы. Он сделал всё, чтобы мы одержали победу. Сложно объяснить, почему так вышло. Мы пропустили два гола в те моменты, когда полностью контролировали игру. Думаю, мы должны научиться жертвовать собой для сохранения положительного результата. Важно никогда не расслабляться и не уступать», — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.
Роналду — о поражении в матче с «Вероной»: не тот результат, которого хотел «Ювентус»
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