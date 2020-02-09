Роналду — о поражении в матче с «Вероной»: не тот результат, которого хотел «Ювентус»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).
«Это не тот результат, которого мы хотели, но мы должны продолжать усердно работать для достижения общих целей», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Роналду забивает за «Ювентус» в 10-м матче чемпионата Италии подряд. Португалец стал первым игроком «старой синьоры», кому такое удаётся. Ранее рекорд туринского клуба принадлежал французскому форварду Давиду Трезеге — он забивал в девяти встречах кряду.
Туринский «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка. «Верона» (34) занимает шестое место.
Роналду побил рекорд Трезеге, забив за «Ювентус» в 10-м матче Серии А подряд
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