Роналду — о поражении в матче с «Вероной»: не тот результат, которого хотел «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2).



«Это не тот результат, которого мы хотели, но мы должны продолжать усердно работать для достижения общих целей», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Роналду забивает за «Ювентус» в 10-м матче чемпионата Италии подряд. Португалец стал первым игроком «старой синьоры», кому такое удаётся. Ранее рекорд туринского клуба принадлежал французскому форварду Давиду Трезеге — он забивал в девяти встречах кряду.



Туринский «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Маурицио Сарри 54 очка. «Верона» (34) занимает шестое место.