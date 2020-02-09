Сумма отступных за Кулибали, которым интересуется «МЮ», составляет € 150 млн
Стали известны подробности контракта защитника «Наполи» Калиду Кулибали. В соглашении между футболистом и клубом прописаны отступные в размере € 150 млн, сообщает Corriere dello Sport.
Выкупить Кулибали у «Наполи» за эту сумму можно будет начиная с июня 2020 года. При этом оформить подобный трансфер смогут только клубы не из Италии.
Ранее сообщалось об интересе к Калиду со стороны «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предлагали за 28-летнего игрока € 106 млн, но руководство «Наполи» ответило отказом.
Кулибали выступает за клуб из Неаполя с июля 2014 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и 6 встречах Лиги чемпионов.
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