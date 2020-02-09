Семак: результат не так важен, но «Зенит» сумел перехватить инициативу и победить ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с ЦСКА (3:2).

«Получились два разных тайма: первую половину начали неплохо, впоследствии было мало движения, мало активности. Как следствие — невыразительная игра. Во втором тайме играли гораздо лучше, много моментов создали, ошибки были, но владели преимуществом. Понятно, что результат не так важен, но команда, проигрывая по ходу матча, смогла перехватить инициативу и выиграть. Это добавляет настроения на данном этапе.



Мы обратили внимание в первом тайме на проникающие передачи „армейцев“ в опорную зону, нужно более внимательно нашим опорным полузащитникам действовать. Старались играть эмоционально, нужно было поспокойнее. Малком много не играл, наши нападающие должны правильно занимать позицию, перестраиваться. Играет вся команда, выделить кого-то по первому тайму сложно.



И схему изменили, но прежде всего совсем другой настрой, желание и движение было — это самое важное. Можно говорить о схеме в каких-то позиционных атаках, но, если в быстрые атаки команда не бежит и не атакует, дело не в схеме. Во втором тайме были быстрые атаки, количество и качество было гораздо лучше.



Сутормин здорово сегодня сыграл, вписался очень хорошо, эта позиция ему хорошо знакома, поучаствовал в двух голевых атаках. Очень довольны. Знаем его сильные качества, он универсальный игрок, может сыграть на нескольких позициях. Сегодня использовали это его качество, он сыграл очень хорошо.



Когда игра идёт одним флангом, задача нападающего смещаться в одну зону, если другим — в другую. Оказывался в этой позиции Дзюба, сменил Магнуссона на Карпова. В первом тайме у нас было мало активности прежде всего а атакующих действиях, в обороне не так много моментов было проблемных, а вот в атаке мы играли пассивно.



Кузяев? Надеюсь, что на следующем сборе будет фрагментарно заниматься в общей группе, насколько он будет готов играть какое-то время, надеюсь, будет готов. Мы все этого ждём», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.