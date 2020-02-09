Экс-форвард «Локомотива» вывел «Лацио» на второе место в Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила «Лацио» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Либерти и Эмануэле Пренна.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте автором забитого мяча стал бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Лацио», набрав 53 очка, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание римского клуба от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко. «Парма» (32) — на 10-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

В следующем туре «Лацио» на своём поле встретится с «Интером». Матч состоится 16 февраля.